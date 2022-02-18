В Харькове из-за короткого замыкания загорелось несколько домов - появились детали ЧП.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, возгорание произошло в хозяйственной постройке, огонь позже перебросился на соседние дома.

На время прибытия пожарных, кроме хозяйственной постройки, горели крыши двух частных домов.

Общая площадь пожара составляла около 100 кв.

В 17:02 спасатели локализовали пожар и в 19:45 полностью ликвидировали его.

К счастью, пострадавших людей в результате пожара нет.

К слову , в Харькове в горящей квартире оказалась женщина - спасатели вывели ее на свежий воздух.

Так, в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на ул. Библика.

Информация о возгорании поступила к спасателям 15 февраля в 14:45, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В квартире на втором этаже горели домашние вещи и оконная рама.

В задымленной комнате находилась женщина 1947 года рождения.

Спасатели вывели ее на свежий воздух. Женщина получила ожоги лица - ее госпитализировали в ожоговый центр.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.