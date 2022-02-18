Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, возгорание произошло в хозяйственной постройке, огонь позже перебросился на соседние дома.
На время прибытия пожарных, кроме хозяйственной постройки, горели крыши двух частных домов.
Общая площадь пожара составляла около 100 кв.
В 17:02 спасатели локализовали пожар и в 19:45 полностью ликвидировали его.
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К счастью, пострадавших людей в результате пожара нет.
К слову , в Харькове в горящей квартире оказалась женщина - спасатели вывели ее на свежий воздух.
Так, в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на ул. Библика.
Информация о возгорании поступила к спасателям 15 февраля в 14:45, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В квартире на втором этаже горели домашние вещи и оконная рама.
В задымленной комнате находилась женщина 1947 года рождения.
Спасатели вывели ее на свежий воздух. Женщина получила ожоги лица - ее госпитализировали в ожоговый центр.
Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.
Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.