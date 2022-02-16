В Харькове в горящей квартире оказалась женщина - спасатели вывели ее на свежий воздух.

Так, в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на ул. Библика.

Информация о возгорании поступила к спасателям 15 февраля в 14:45, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В квартире на втором этаже горели домашние вещи и оконная рама.

В задымленной комнате находилась женщина 1947 года рождения.

Спасатели вывели ее на свежий воздух. Женщина получила ожоги лица - ее госпитализировали в ожоговый центр.

Ранее сообщалось, что В Харьковской области из-за короткого замыкания погиб человек - появились подробности трагедии.

Так, в городе Балаклея ночью произошел пожар, об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

К спасателям поступила информация о возгорании в частном доме.

На месте ЧП выяснилось, что горят домашние вещи. Общая площадь пожара составила семь квадратных метров.

Жертвой ЧП стал мужчина 1955 года рождения.

В 21:14 пожар локализовали, а в 21:46 спасатели полностью потушили пламя.

Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.