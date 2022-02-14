Так, в городе Балаклея ночью произошел пожар, об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.
К спасателям поступила информация о возгорании в частном доме.
На месте ЧП выяснилось, что горят домашние вещи. Общая площадь пожара составила семь квадратных метров.
Жертвой ЧП стал мужчина 1955 года рождения.
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В 21:14 пожар локализовали, а в 21:46 спасатели полностью потушили пламя.
Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
К слову, В Харькове в Индустриальном районе горел мясной киоск - спасатели экстренно прибыли на место ЧП.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горел торговый киоск по продаже мясных изделий. Площадь пожара составила около 20 кв. м.
В Индустриальном районе Харькова спасатели ликвидировали пожар и спасли два соседних сооружения.
Причина пожара устанавливаются.
Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.
Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.