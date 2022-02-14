В Харьковской области из-за короткого замыкания погиб человек - появились подробности трагедии.

Так, в городе Балаклея ночью произошел пожар, об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

К спасателям поступила информация о возгорании в частном доме.

На месте ЧП выяснилось, что горят домашние вещи. Общая площадь пожара составила семь квадратных метров.

Жертвой ЧП стал мужчина 1955 года рождения.

В 21:14 пожар локализовали, а в 21:46 спасатели полностью потушили пламя.

Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

К слову, В Харькове в Индустриальном районе горел мясной киоск - спасатели экстренно прибыли на место ЧП.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горел торговый киоск по продаже мясных изделий. Площадь пожара составила около 20 кв. м.

В Индустриальном районе Харькова спасатели ликвидировали пожар и спасли два соседних сооружения.

Причина пожара устанавливаются.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.