Сын покойного Геннадия Кернеса Кирилл поделился трагическим известием о том, что не стало его жены, которая боролась с тяжелой болезнью.

Яну Кернес вспоминают в Харькове теплыми словами, близкая знакомая покойной рассказала, что невестка Кернеса Яна была светлой и доброй девушкой, передают "novyny.live".

"Это очень светлый, добрый человек был, поддерживал всегда любой проект. И то, что она имела высокий статус – она этого не показывала никогда. Всегда во всем участвовала. В воспитании детей она была образцом.

Всегда строго и правильно и с уважением. И всегда ее улыбка. Она заходила, со всеми здоровалась и солнечно улыбалась", – рассказала подруга Яны.

Известно, что Яна занималась частной нотариальной практикой. В комментариях к посту Кирилла ему выражают соболезнования в связи с потерей жены.

«Соболезную…нет слов», «Светлая память», «Примите мои соболезнования. Царствие небесное», «Навсегда! В наших сердцах!», «Безумно жаль!», «Наша невероятная родная девочка, навсегда с нами», «Какая жуткая новость!», - пишут люди.

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