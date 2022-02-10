В Харькове в Индустриальном районе горел мясной киоск - спасатели экстренно прибыли на место ЧП.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горел торговый киоск по продаже мясных изделий. Площадь пожара составила около 20 кв. м.

В Индустриальном районе Харькова спасатели ликвидировали пожар и спасли два соседних сооружения.

Причина пожара устанавливаются.

К слову, Сильный пожар разгорелся в Харькове, на видео, опубликованном в сети видно огромные клубы дыма.

Также местные телеграм-каналы сообщают, что горит офисное здание на улице Георгиевской 27.

На видео слышно, как из-за высоких температур трещит шифер, открытого пламени на видно.

Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал "Труха", чтобы посмотреть его - перейдите по ссылке.

Все подробности происшествия выясняются, официальной информации на данный момент нет.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.