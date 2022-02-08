В Харьковской области диагноз ковид подтвержден у 2 022 человек - стало известно, в каких районах ситуация с вирусом хуже всего.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, 124 заболевших – это жители Богодуховского, 113 – Красноградского, 75 – Изюмского, 69 – Купянского, 42 – Чугуевского, 29 – Лозовского районов.

За сутки в регионе выздоровели 792 больных, умерли – 12 харьковчан.

Всего по области зарегистрировано 281 224 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 241 571 больной выздоровел, 6 661 – умер.

С начала вакцинации привито 1 144 517 человек – 54%.

За минувшие сутки вакцинировались 6 267 человек.

К слову, в Харьковской области в течение недели заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и ковидом, более 23 тысяч человек.

Эпидпорог в регионе превышен в 2,2 раза - 7 февраля сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

"Показатель заболеваемости составляет 903,64 на 100 тыс. населения, что выше показателя эпидемического порога в 2,2 раза. Интенсивность эпидемического процесса соответствует очень высокому уровню", — говорится в сообщении.

Эпидпорог заболеваемости превышен в каждом из семи районов Харьковщины. Самые высокие показатели заболеваемости в Чугуевском районе (1484,87 на 100 тыс. населения).

Из более 17 тысяч тестов на коронавирус, которые сделали в регионе на прошлой неделе, в почти 12 тыс. случаях подтвердился ковид.

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