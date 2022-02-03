Так, в Харьковской области на 3 февраля коронавирус выявили у 1827 жителей.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.
За прошлые сутки от ковида умерло 10 человек. В регионе за весь период пандемии умерло 6613 больных. Выздоровело от коронавируса 238 483 человека.
Сейчас под наблюдением медиков находится 26 710 пациентов.
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К слову, заболеваемость детей ковидом в начале 2022 гораздо выше, чем в предыдущие годы пандемии.
Так, Харьковская областная клиническая больница №1 готова к приему больных ковидом.
По официальной информации, на данный момент уже занято более половины койко-мест, а именно 54%.
Было принято решение о добавлении еще одной больницы в список опорных. Это Областная детская клиническая больница, сообщает директор департамента охраны здоровья ХОГА Максим Хаустов.
"Была законтрактована детская областная клиническая больница. Она уже может принимать больных, 70 койко-мест", — заявил Хаустов.
На данный момент больных ковидом принимают в больницах города №№13, 17, 8 и 25.
Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.