Так, в Харьковской области на 3 февраля коронавирус выявили у 1827 жителей.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

За прошлые сутки от ковида умерло 10 человек. В регионе за весь период пандемии умерло 6613 больных. Выздоровело от коронавируса 238 483 человека.

Сейчас под наблюдением медиков находится 26 710 пациентов.

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К слову, заболеваемость детей ковидом в начале 2022 гораздо выше, чем в предыдущие годы пандемии.

Так, Харьковская областная клиническая больница №1 готова к приему больных ковидом.

По официальной информации, на данный момент уже занято более половины койко-мест, а именно 54%.

Было принято решение о добавлении еще одной больницы в список опорных. Это Областная детская клиническая больница, сообщает директор департамента охраны здоровья ХОГА Максим Хаустов.

коронавирус, маски, медики

"Была законтрактована детская областная клиническая больница. Она уже может принимать больных, 70 койко-мест", — заявил Хаустов.

На данный момент больных ковидом принимают в больницах города №№13, 17, 8 и 25.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.