В Харьковской области зафиксировали почти две тысячи новых случаев ковида - появилась информация о летальных случаях.

Так, в Харьковской области на 3 февраля коронавирус выявили у 1827 жителей.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

За прошлые сутки от ковида умерло 10 человек. В регионе за весь период пандемии умерло 6613 больных. Выздоровело от коронавируса 238 483 человека.

Сейчас под наблюдением медиков находится 26 710 пациентов.

К слову, заболеваемость детей ковидом в начале 2022 гораздо выше, чем в предыдущие годы пандемии.

Так, Харьковская областная клиническая больница №1 готова к приему больных ковидом.

По официальной информации, на данный момент уже занято более половины койко-мест, а именно 54%.

Было принято решение о добавлении еще одной больницы в список опорных. Это Областная детская клиническая больница, сообщает директор департамента охраны здоровья ХОГА Максим Хаустов.

"Была законтрактована детская областная клиническая больница. Она уже может принимать больных, 70 койко-мест", — заявил Хаустов.

На данный момент больных ковидом принимают в больницах города №№13, 17, 8 и 25.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

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