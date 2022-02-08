В Харьковской области в течение недели заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и ковидом, более 23 тысяч человек.

Эпидпорог в регионе превышен в 2,2 раза - 7 февраля сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

"Показатель заболеваемости составляет 903,64 на 100 тыс. населения, что выше показателя эпидемического порога в 2,2 раза. Интенсивность эпидемического процесса соответствует очень высокому уровню", — говорится в сообщении.

Эпидпорог заболеваемости превышен в каждом из семи районов Харьковщины. Самые высокие показатели заболеваемости в Чугуевском районе (1484,87 на 100 тыс. населения).

Из более 17 тысяч тестов на коронавирус, которые сделали в регионе на прошлой неделе, в почти 12 тыс. случаях подтвердился ковид.

К слову, В Харьковской области в течение недели было осуществлено 2490 проверок по соблюдению карантинных норм.

По результатам проверок мобильных рейдовых групп за неделю составлено 7 протоколов за нарушение правил по карантинных норм.

Работали 100 рейдовых групп в составе 200 полицейских, а также представителей Держпродспоживслужби.

В течение недели проверено: 846 пассажиров общественного транспорта,

263 перевозчика, 443 заведения общественного питания, 211 рынков, 407 субъектов хозяйствования, торгово-развлекательные центры, гостиницы, учреждения культуры и образования, фитнес-центры и другие объекты.

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