Эпидпорог в регионе превышен в 2,2 раза - 7 февраля сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
"Показатель заболеваемости составляет 903,64 на 100 тыс. населения, что выше показателя эпидемического порога в 2,2 раза. Интенсивность эпидемического процесса соответствует очень высокому уровню", — говорится в сообщении.
Эпидпорог заболеваемости превышен в каждом из семи районов Харьковщины. Самые высокие показатели заболеваемости в Чугуевском районе (1484,87 на 100 тыс. населения).
Из более 17 тысяч тестов на коронавирус, которые сделали в регионе на прошлой неделе, в почти 12 тыс. случаях подтвердился ковид.
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К слову, В Харьковской области в течение недели было осуществлено 2490 проверок по соблюдению карантинных норм.
По результатам проверок мобильных рейдовых групп за неделю составлено 7 протоколов за нарушение правил по карантинных норм.
Работали 100 рейдовых групп в составе 200 полицейских, а также представителей Держпродспоживслужби.
В течение недели проверено: 846 пассажиров общественного транспорта,
263 перевозчика, 443 заведения общественного питания, 211 рынков, 407 субъектов хозяйствования, торгово-развлекательные центры, гостиницы, учреждения культуры и образования, фитнес-центры и другие объекты.
Напомним, что тысячи харьковчан подхватили ковид за прошлые сутки, есть жертвы: удручающая сводка
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.