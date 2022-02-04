Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, в одной из комнат общежития загорелась кровать.
На место ЧП съехались спасатели - шесть отделений пожарной службы и 2 автолестницы.
Огонь перекинулся на вещи жителей общежития. Площадь пожара составила около 3 м².
Эвакуировали 6 человек.
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Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.
К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина погиб из-за пылающего холодильника - появились детали трагедии.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, ЧП произошло в поселке Кегичевка.
На место происшествия оперативно приехали сотрудники Нацполиции. Пламя быстро погасло, спасателей не успели предотвратить трагедию.
В доме сгорел холодильник и пластиковый потолок. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Причиной трагедии, вероятно, стало короткое замыкание электросети.
Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.
Politeka сообщала ранее, что беда произошла с харьковчанином, слетелись все оперативные службы: "выпал из окна и...".
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.