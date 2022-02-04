Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, в одной из комнат общежития загорелась кровать.

На место ЧП съехались спасатели - шесть отделений пожарной службы и 2 автолестницы.

Огонь перекинулся на вещи жителей общежития. Площадь пожара составила около 3 м².

Эвакуировали 6 человек.

Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина погиб из-за пылающего холодильника - появились детали трагедии.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, ЧП произошло в поселке Кегичевка.

На место происшествия оперативно приехали сотрудники Нацполиции. Пламя быстро погасло, спасателей не успели предотвратить трагедию.

В доме сгорел холодильник и пластиковый потолок. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Причиной трагедии, вероятно, стало короткое замыкание электросети.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что беда произошла с харьковчанином, слетелись все оперативные службы: "выпал из окна и...".

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.