Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, ЧП произошло в поселке Кегичевка.
На место происшествия оперативно приехали сотрудники Нацполиции. Пламя быстро погасло, спасателей не успели предотвратить трагедию.
В доме сгорел холодильник и пластиковый потолок. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Причиной трагедии, вероятно, стало короткое замыкание электросети.
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В Харькове спасатели бросили все силы на ликвидацию пожара в четырехэтажном здании завода.
В Харькове произошел пожар на территории завода ПАО "Электромаш".
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар вспыхнул на четвертом этаже здания.
К тушению привлекали 20 человек и четыре единицы техники ГСЧС.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.
Politeka сообщала ранее, что беда произошла с харьковчанином, слетелись все оперативные службы: "выпал из окна и...".
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.