Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, ЧП произошло в поселке Кегичевка.

На место происшествия оперативно приехали сотрудники Нацполиции. Пламя быстро погасло, спасателей не успели предотвратить трагедию.

В доме сгорел холодильник и пластиковый потолок. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Причиной трагедии, вероятно, стало короткое замыкание электросети.

В Харькове спасатели бросили все силы на ликвидацию пожара в четырехэтажном здании завода.

В Харькове произошел пожар на территории завода ПАО "Электромаш".

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар вспыхнул на четвертом этаже здания.

К тушению привлекали 20 человек и четыре единицы техники ГСЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что беда произошла с харьковчанином, слетелись все оперативные службы: "выпал из окна и...".

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.