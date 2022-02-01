В Харькове спасатели бросили все силы на ликвидацию пожара в четырехэтажном здании завода.

В Харькове произошел пожар на территории завода ПАО "Электромаш".

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар вспыхнул на четвертом этаже здания.

К тушению привлекали 20 человек и четыре единицы техники ГСЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К слову, В Харькове на одном из проспектов вспыхнул грузовик - водители начали бороться с огнем необычным образом.

Так, в Харькове на проспекте Героев Сталинграда загорелся грузовик.

Неравнодушные водители тушили огонь снегом, забрасывая его внутрь горящего грузовикаэ

"Битва под Сталинградом" на проспекте Героев Сталинграда. Люди снежками тушат подбитый советский автопром", – говорится в сообщении.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Спасатели на место происшествия прибыли через 13 минут после вызова.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что беда произошла с харьковчанином, слетелись все оперативные службы: "выпал из окна и...".

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.