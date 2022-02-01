В Харькове произошел пожар на территории завода ПАО "Электромаш".
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар вспыхнул на четвертом этаже здания.
К тушению привлекали 20 человек и четыре единицы техники ГСЧС.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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К слову, В Харькове на одном из проспектов вспыхнул грузовик - водители начали бороться с огнем необычным образом.
Так, в Харькове на проспекте Героев Сталинграда загорелся грузовик.
Неравнодушные водители тушили огонь снегом, забрасывая его внутрь горящего грузовикаэ
"Битва под Сталинградом" на проспекте Героев Сталинграда. Люди снежками тушат подбитый советский автопром", – говорится в сообщении.
К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
Спасатели на место происшествия прибыли через 13 минут после вызова.
Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.
Politeka сообщала ранее, что беда произошла с харьковчанином, слетелись все оперативные службы: "выпал из окна и...".
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.