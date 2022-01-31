Директор Дергачевской центральной районной больницы Дмитрий Дончак в возрасте 60 лет умер вчера, 30 января.
"Коллектив предприятия глубоко скорбит по поводу его смерти. Мы потеряли талантливого руководителя, чуткого и внимательного к своим сотрудникам. Вся его жизнь – бесконечная преданность избранному делу и служению людям", - говорится в сообщении.
Прощание с Дмитрием Дончаком состоится во вторник, 1 февраля, в дергачевском Доме культуры.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни заслуженный художник Украины, который жил и работал в Харькове.
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О трагедии
"Выражаем глубокие соболезнования коллегам, родным и близким по поводу преждевременной смерти доцента, заслуженного художника Украины Грицаненко Валентина Георгиевича. Светлая память!", - говорится в сообщении.
Валентин Грицаненко Член Национального Союза Художников Украины (2004). Заслуженный художник Украины, доцент. Член творческого объединения: «Буриме» и «Независимая студия» (Харьков).
Грицаненко работал преподавателем кафедры истории и теории культуры, доцент Харьковской академии культуры.
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