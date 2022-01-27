О трагедии
"Выражаем глубокие соболезнования коллегам, родным и близким по поводу преждевременной смерти доцента, заслуженного художника Украины Грицаненко Валентина Георгиевича. Светлая память!", - говорится в сообщении.
Валентин Грицаненко Член Национального Союза Художников Украины (2004). Заслуженный художник Украины, доцент. Член творческого объединения: «Буриме» и «Независимая студия» (Харьков).
Грицаненко работал преподавателем кафедры истории и теории культуры, доцент Харьковской академии культуры.
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Ранее сообщалось, что В Харькове на строителя обрушилась стена дома - на место трагедии съехалась полиция.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в Московском районе Харькова произошло ЧП.
В нежилом здании во время реконструкции обвалилась стены - под завалами погиб строитель.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.