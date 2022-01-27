Ушел из жизни заслуженный художник Украины, который жил и работал в Харькове.

О трагедии сообщили в Харьковской государственной академии культуры.

"Выражаем глубокие соболезнования коллегам, родным и близким по поводу преждевременной смерти доцента, заслуженного художника Украины Грицаненко Валентина Георгиевича. Светлая память!", - говорится в сообщении.

Валентин Грицаненко Член Национального Союза Художников Украины (2004). Заслуженный художник Украины, доцент. Член творческого объединения: «Буриме» и «Независимая студия» (Харьков).

Грицаненко работал преподавателем кафедры истории и теории культуры, доцент Харьковской академии культуры.

Ранее сообщалось, что В Харькове на строителя обрушилась стена дома - на место трагедии съехалась полиция.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в Московском районе Харькова произошло ЧП.

В нежилом здании во время реконструкции обвалилась стены - под завалами погиб строитель.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии

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