В Харькове на строителя обрушилась стена дома - на место трагедии съехалась полиция.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в Московском районе Харькова произошло ЧП.

В нежилом здании во время реконструкции обвалилась стены - под завалами погиб строитель.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что столкнулись легковые автомобили BMW и ВАЗ 2110 и микроавтобус Volkswagen Transporter.

Авария произошла в районе Каскада, возле полей спорткомплекса «Арена».

«Кто виновник предположить трудно. На BMW номера «Полина», ВАЗом тоже управляла женщина», – рассказал очевидец ДТП.

Из-за аварии на Клочковской образовалась пробка. Машины получили значительные повреждения передней части.

Официальная информация уточняется.

Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии

Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.