Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в Московском районе Харькова произошло ЧП.
В нежилом здании во время реконструкции обвалилась стены - под завалами погиб строитель.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что столкнулись легковые автомобили BMW и ВАЗ 2110 и микроавтобус Volkswagen Transporter.
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Авария произошла в районе Каскада, возле полей спорткомплекса «Арена».
«Кто виновник предположить трудно. На BMW номера «Полина», ВАЗом тоже управляла женщина», – рассказал очевидец ДТП.
Из-за аварии на Клочковской образовалась пробка. Машины получили значительные повреждения передней части.
Официальная информация уточняется.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.