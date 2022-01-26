Столкнулись легковые автомобили BMW и ВАЗ 2110 и микроавтобус Volkswagen Transporter.
Авария произошла в районе Каскада, возле полей спорткомплекса «Арена».
«Кто виновник предположить трудно. На BMW номера «Полина», ВАЗом тоже управляла женщина», – рассказал очевидец ДТП.
Из-за аварии на Клочковской образовалась пробка. Машины получили значительные повреждения передней части.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Сердца молодой пары остановились в один день, их тела нашли в квартире: что известно о трагедии
Сразу в трех странах исчезло электричество: не работают метро и светофоры, отменяются рейсы, нет воды
Цены на картофель достигают 100 гривен за кг: украинцев удивила стоимость популярного овоща
Сын знаменитой актрисы решил уйти из жизни после своего дня рождения: "Наша семья опустошена"
Официальная информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошла масштабная авария - столкнулось сразу пять автомобилей.
Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор одной из машин, которая попала в ДТП.
Как сообщили в полиции, водитель грузовика Tata двигался в сторону Балаклеи, вероятно, он пытался объехать Daewoo Lanos, новрезался в ВАЗ-2106.
От удара "шестерку" отбросило на встречку, а Lanos столкнулся с Kia Sportage и припаркованным на обочине Volkswagen Caddy.
Пострадал водитель "Жигулей" и двое его пассажиров - женщина и шестилетняя девочка.
Их срочно госпитализировали в больницу.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.