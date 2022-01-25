В Харькове на рынке "Барабашово" снесли часть магазинов - появились подробности происходящего.

Изначально об этом начали сообщать в местных телеграм-каналах.

Предполагалось, что демонтаж связан со строительством дороги.

В администрации ТРЦ "Барабашово" подтвердили снос павильонов,, но опровергли,предположения харьковчан.

По словам пресс-секретаря ТРЦ Сергея Зайцева, было демонтировано несколько десятков магазинов, но это делается для улучшения логистики на ТРЦ.

Снесенные на днях павильоны это уже четвертая очередь этой программы.

"Мы начали этот процесс еще осенью. Сначала были демонтированы магазины на Амурской ближе к Тюринской. Там была большая проблема с парковкой, люди оставляли машины на проезжей части, образовывались пробки. На месте снесенных магазинов теперь есть стоянка", - сообщил пресс-секретарь.

К слову, конфликт между маршрутчиком и пассажиром закончился дракой в Харькове.

Конфликт между мужчинами вспыхнул якобы по причине того, что водитель быстро закрыл дверь и зажал пакет пассажира.

"Пассажиру водитель прижал пакет, владелец пакета начал орать и кидаться на водителя, все закончилось спаррингом…", - говорится в сообщении.

«Заснул, что ли», - просил водитель, на что пассажир ответил нецензурно.

На втором видео видно, как мужчины деруться возле маршрутки на обочине.

Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

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