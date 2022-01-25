Изначально об этом начали сообщать в местных телеграм-каналах.
Предполагалось, что демонтаж связан со строительством дороги.
В администрации ТРЦ "Барабашово" подтвердили снос павильонов,, но опровергли,предположения харьковчан.
По словам пресс-секретаря ТРЦ Сергея Зайцева, было демонтировано несколько десятков магазинов, но это делается для улучшения логистики на ТРЦ.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Утонул маленький сын олигарха, все случилось на глазах у брата: «Хватило минуты»
Пенсии могут забрать: кто из украинцев и почему рискует лишиться выплат
ЧП в школах Одессы, родителей просят срочно забрать детей: кадры и что известно
"Жалели и не сообщали": выяснились вопиющие подробности трагедии с 11-летним Максимом
Снесенные на днях павильоны это уже четвертая очередь этой программы.
"Мы начали этот процесс еще осенью. Сначала были демонтированы магазины на Амурской ближе к Тюринской. Там была большая проблема с парковкой, люди оставляли машины на проезжей части, образовывались пробки. На месте снесенных магазинов теперь есть стоянка", - сообщил пресс-секретарь.
К слову, конфликт между маршрутчиком и пассажиром закончился дракой в Харькове.
Конфликт между мужчинами вспыхнул якобы по причине того, что водитель быстро закрыл дверь и зажал пакет пассажира.
"Пассажиру водитель прижал пакет, владелец пакета начал орать и кидаться на водителя, все закончилось спаррингом…", - говорится в сообщении.
«Заснул, что ли», - просил водитель, на что пассажир ответил нецензурно.
На втором видео видно, как мужчины деруться возле маршрутки на обочине.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.