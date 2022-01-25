В Харькове осудили аферистку, которая вместо порчи сняла с женщины золотые украшения.

Так, аферистка возле метро "Алексеевская" в Харькове предложила пострадавшей снять с нее порчу.

Она уговорила жертву отдать ей золотые украшения – серьги, несколько колец, одно из которых было с бриллиантом, подвеску.

Золото аферистка положила в платок, чтобы "совершить обряд".

Женщина быстро заменила платки и вернула потерпевшей уже другой, с металлическими монетами.

Кроме того, она сказала жертве не открывать сразу платок и ушла. Через полчаса потерпевшая обнаружила отсутствие золотых украшений.

Мошенница продала украшения в Краматорске, куда сбежала из Харькова.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что маленькие харьковчане наглотались монет.

За двое суток в больницу попали трое детей. Первым госпитализировали 6-летнего мальчика.

С такой же проблемой в больницу попала 2-летняя девочка. Вечером следующего дня госпитализировали четырехлетнего мальчика с монеткой в желудке, сообщила Харьковская детская больница.



Инородные тела врачи извлекли с помощью специального хирургического оборудования. К счастью, жизни малышей теперь ничего не угрожает.

Также мы писали ранее, что ковид с новой силой атаковал Харьковщину: 666 человек инфицировано, детали.

Как сообщала Politeka, число заболевших ковидом растет с каждым днем на Харьковщине: где ситуация хуже всего.

Politeka сообщала, что Украину накрывает пятая волна вируса, таких цифр не было с ноября: новые данные.