Так, аферистка возле метро "Алексеевская" в Харькове предложила пострадавшей снять с нее порчу.
Она уговорила жертву отдать ей золотые украшения – серьги, несколько колец, одно из которых было с бриллиантом, подвеску.
Золото аферистка положила в платок, чтобы "совершить обряд".
Женщина быстро заменила платки и вернула потерпевшей уже другой, с металлическими монетами.
Кроме того, она сказала жертве не открывать сразу платок и ушла. Через полчаса потерпевшая обнаружила отсутствие золотых украшений.
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