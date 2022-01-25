Как сообщили в Центре лабораторных исследований, в регионе за 24 января официально зарегистрировано 1038 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии ковид в Харькове был лабораторно подтвержден у 257 130 человек.

Больше всего заболевших проживают в Харьковском районе - у 858 человек подтвержден ковид. 52 человека заболели в Чугуевском районе, 45 – в Изюмском, 29 – в Лозовском, 26 – в Купянском, 18 – в Красноградском, 10 – в Богодуховском.

К слову, маленькие харьковчане наглотались монет.

За двое суток в больницу попали трое детей. Первым госпитализировали 6-летнего мальчика.

С такой же проблемой в больницу попала 2-летняя девочка. Вечером следующего дня госпитализировали четырехлетнего мальчика с монеткой в желудке, сообщила Харьковская детская больница.

Инородные тела врачи извлекли с помощью специального хирургического оборудования. К счастью, жизни малышей теперь ничего не угрожает.

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