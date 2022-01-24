Харьковчан предупреждают об ухудшении погодных условий - на дорогах будет крайне опасно.

Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, днем 24 января в Харьковской области на дорогах сильная гололедица. Был объявлен желтый I уровень опасности.

Сегодня, 24 января, весь день наблюдается снег разной интенсивности.

Порывы ветра достигают до 15-20 метров в секунду.

Непогода будет сохраняться в регионе как минимум до конца суток.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не мешать работе спецтехники.



Ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за непогоды произошло несчастье с пожилой женщиной.

Как сообщили на странице полицейских офицеров громад в Харьковской области, к ним обратились местные жители.

Обеспокоенные харьковчане рассказали, что пожилая женщина давно не выходит на связь.

Правоохранители оперативно выехали на место и проникли в дом к пенсионерке. Выяснилось, что женщина отморозила себе пальцы ног и не могла выйти из дома.

На месте вызвали медиков скорой, харьковчанку, вероятно, госпитализировали в больницу.

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