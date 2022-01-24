В Харьковской области из-за непогоды произошло несчастье с пожилой женщиной.

Как сообщили на странице полицейских офицеров громад в Харьковской области, к ним обратились местные жители.

Обеспокоенные харьковчане рассказали, что пожилая женщина давно не выходит на связь.

Правоохранители оперативно выехали на место и проникли в дом к пенсионерке. Выяснилось, что женщина отморозила себе пальцы ног и не могла выйти из дома.

На месте вызвали медиков скорой, харьковчанку, вероятно, госпитализировали в больницу.

Кроме того, ранее сообщалось, что за двое суток в больницу попали трое детей. Первым госпитализировали 6-летнего мальчика.

С такой же проблемой в больницу попала 2-летняя девочка. Вечером следующего дня госпитализировали четырехлетнего мальчика с монеткой в желудке, сообщила Харьковская детская больница.

Инородные тела врачи извлекли с помощью специального хирургического оборудования. К счастью, жизни малышей теперь ничего не угрожает.

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