Как сообщили на странице полицейских офицеров громад в Харьковской области, к ним обратились местные жители.
Обеспокоенные харьковчане рассказали, что пожилая женщина давно не выходит на связь.
Правоохранители оперативно выехали на место и проникли в дом к пенсионерке. Выяснилось, что женщина отморозила себе пальцы ног и не могла выйти из дома.
На месте вызвали медиков скорой, харьковчанку, вероятно, госпитализировали в больницу.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Поезд на скорости врезался в машину, есть жертвы: кадры с места происшествия
На границе нашли застреленным пограничника, ему было 19 лет: подробности трагедии
Оборвалась жизнь звезды "Моя прекрасная няня", коллеги сообщили о трагедии: "Невосполнимая утрата"
"Осадчая, дай дорогу": у ведущей Світського життя появилась нахальная конкурентка
Кроме того, ранее сообщалось, что за двое суток в больницу попали трое детей. Первым госпитализировали 6-летнего мальчика.
С такой же проблемой в больницу попала 2-летняя девочка. Вечером следующего дня госпитализировали четырехлетнего мальчика с монеткой в желудке, сообщила Харьковская детская больница.
Инородные тела врачи извлекли с помощью специального хирургического оборудования. К счастью, жизни малышей теперь ничего не угрожает.
Также мы писали ранее, что ковид с новой силой атаковал Харьковщину: 666 человек инфицировано, детали.
Как сообщала Politeka, человеку стало плохо в вагоне: трагедия произошла в метро Харькова, что известно.
Politeka сообщала, что Украину накрывает пятая волна вируса, таких цифр не было с ноября: новые данные