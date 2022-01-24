Так, за двое суток в больницу попали трое детей. Первым госпитализировали 6-летнего мальчика.
С такой же проблемой в больницу попала 2-летняя девочка. Вечером следующего дня госпитализировали четырехлетнего мальчика с монеткой в желудке, сообщила Харьковская детская больница.
Инородные тела врачи извлекли с помощью специального хирургического оборудования. К счастью, жизни малышей теперь ничего не угрожает.
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К слову, Харьковская область превысила один из ковидных показателей Минздрава - ситуация с вирусом резко ухудшилась.
Так, на Харьковщине растет количество новых больных ковидом.
В регионе уже загружены 28% коек, выделенных для госпитализации больных коронавирусом (критический уровень – 65%).
"Пока мы находимся в стабильной ситуации", — говорит замглавы ОГА.
Стоит отметить, что за прошлые сутки в регионе коронавирус подтвердили у 205 детей.
Также мы писали ранее, что ковид с новой силой атаковал Харьковщину: 666 человек инфицировано, детали.
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