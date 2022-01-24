В Харькове госпитализировали троих детей - они проглотили монеты.

Так, за двое суток в больницу попали трое детей. Первым госпитализировали 6-летнего мальчика.

С такой же проблемой в больницу попала 2-летняя девочка. Вечером следующего дня госпитализировали четырехлетнего мальчика с монеткой в желудке, сообщила Харьковская детская больница.

Инородные тела врачи извлекли с помощью специального хирургического оборудования. К счастью, жизни малышей теперь ничего не угрожает.

К слову, Харьковская область превысила один из ковидных показателей Минздрава - ситуация с вирусом резко ухудшилась.

Так, на Харьковщине растет количество новых больных ковидом.

В регионе уже загружены 28% коек, выделенных для госпитализации больных коронавирусом (критический уровень – 65%).

"Пока мы находимся в стабильной ситуации", — говорит замглавы ОГА.

Стоит отметить, что за прошлые сутки в регионе коронавирус подтвердили у 205 детей.

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