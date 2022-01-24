Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в регионе надвигается циклон с центром над Черноморско-Кавказским регионом.
Так, 25 января в Харькове ночью ожидается снег, днем будет облачно, а на дорогах гололед.
Температура воздуха ночью будет около 7-12° мороза, днем 4-9° мороза.
"Высота снежного покрова по области по данным метеостанций составляет 4 - 17 см", - говорится в сообщении.
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К слову, на Харьковщине растет количество новых больных ковидом.
Об этом 24 января во время совещания в Харьковской обладминистрации заявил заместитель председателя ОГА Михаил Черняк.
"Сегодня мы пересекли по одному показателю предел на 0,2%, касается коэффициента обнаружения заболеваемости", — заявил Черняк.
Чиновник добавил, что в регионе уже загружены 28% коек, выделенных для госпитализации больных коронавирусом (критический уровень – 65%).
"Пока мы находимся в стабильной ситуации", — говорит замглавы ОГА.
Стоит отметить, что за прошлые сутки в регионе коронавирус подтвердили у 205 детей.
В больницах находятся 1 308 больных с ковидом, 237 – с подозрением.
К аппаратам ИВЛ подключены 103 человека, в реанимациях из 326 коек заполнены 136 – около 42%.
Также мы писали ранее, что ковид с новой силой атаковал Харьковщину: 666 человек инфицировано, детали.
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