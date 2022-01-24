В Харьковской области ударят морозы и выпадет снег - жителей предупреждают о непогоде.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в регионе надвигается циклон с центром над Черноморско-Кавказским регионом.

Так, 25 января в Харькове ночью ожидается снег, днем будет облачно, а на дорогах гололед.

Температура воздуха ночью будет около 7-12° мороза, днем ​​4-9° мороза.

"Высота снежного покрова по области по данным метеостанций составляет 4 - 17 см", - говорится в сообщении.

К слову, на Харьковщине растет количество новых больных ковидом.

Об этом 24 января во время совещания в Харьковской обладминистрации заявил заместитель председателя ОГА Михаил Черняк.

"Сегодня мы пересекли по одному показателю предел на 0,2%, касается коэффициента обнаружения заболеваемости", — заявил Черняк.

Чиновник добавил, что в регионе уже загружены 28% коек, выделенных для госпитализации больных коронавирусом (критический уровень – 65%).

"Пока мы находимся в стабильной ситуации", — говорит замглавы ОГА.

Стоит отметить, что за прошлые сутки в регионе коронавирус подтвердили у 205 детей.

В больницах находятся 1 308 больных с ковидом, 237 – с подозрением.

К аппаратам ИВЛ подключены 103 человека, в реанимациях из 326 коек заполнены 136 – около 42%.

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