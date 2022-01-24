Так, 18 января мужчина отправился на работу, в последний раз он выходил на связь в 20:30.
Также в тот день его машину видели возле супермаркета на улице Клочковской.
В пресс-службе полиции сообщили, тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в собственном автомобиле, который был припаркован на улице Игоря Муратова.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
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Ранее сообщалось, что в Харькове у 49-летнего мужчины в течение получаса дважды останавливалось сердце.
Как сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф, 20 января у 49-летнего харьковчанина было сильное головокружение - и он нуждался в медицинской помощи.
Медики прибывшие на вызов решили срочно госпитализировать харьковчанина.
По дороге в больницу у мужчины остановилось сердце - медики тут приступили к реанимации, и им удалось восстановить сердечно-легочную деятельность.
Когда скорая объезжала пробки - сердце пациента остановилось повторно.
К счастью, медикам удалось спасти мужчину.
Также мы писали ранее, что беда случилась с харьковчанином, медики сделали все возможное: дважды остановилось сердце.
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