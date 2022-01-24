Трагедия произошла с пропавшим мужчиной в Харькове - его тело нашли в собственной машине.

Так, 18 января мужчина отправился на работу, в последний раз он выходил на связь в 20:30.

Также в тот день его машину видели возле супермаркета на улице Клочковской.

В пресс-службе полиции сообщили, тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в собственном автомобиле, который был припаркован на улице Игоря Муратова.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что в Харькове у 49-летнего мужчины в течение получаса дважды останавливалось сердце.

Как сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф, 20 января у 49-летнего харьковчанина было сильное головокружение - и он нуждался в медицинской помощи.

Медики прибывшие на вызов решили срочно госпитализировать харьковчанина.

По дороге в больницу у мужчины остановилось сердце - медики тут приступили к реанимации, и им удалось восстановить сердечно-легочную деятельность.

Когда скорая объезжала пробки - сердце пациента остановилось повторно.

К счастью, медикам удалось спасти мужчину.

Также мы писали ранее, что беда случилась с харьковчанином, медики сделали все возможное: дважды остановилось сердце.

Как сообщала Politeka, человеку стало плохо в вагоне: трагедия произошла в метро Харькова, что известно.

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