Как сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф, 20 января у 49-летнего харьковчанина было сильное головокружение - и он нуждался в медицинской помощи.
Медики прибывшие на вызов решили срочно госпитализировать харьковчанина.
По дороге в больницу у мужчины остановилось сердце - медики тут приступили к реанимации, и им удалось восстановить сердечно-легочную деятельность.
Когда скорая объезжала пробки - сердце пациента остановилось повторно.
К счастью, медикам удалось спасти мужчину.
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Ранее сообщалось, что на заправке в Харькове избили медиков скорой - в дело вмешалась полиция.
Так, 19 января в Харькове, вызов в скорую поступил от оператора автозаправочной станции.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В «скорую» позвонил оператор автозаправки и попросил принять вызов к молодому человеку.
Во время госпитализации пьяный парень начал неадекватно и агрессивно себя вести.
Мужчина ударил врача в лицо, а фельдшера по руке. Медики вызвали на место происшествия полицию.
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