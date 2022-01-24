Харьковская область превысила один из ковидных показателей Минздрава - ситуация с вирусом резко ухудшилась.

Так, на Харьковщине растет количество новых больных ковидом.

Об этом 24 января во время совещания в Харьковской обладминистрации заявил заместитель председателя ОГА Михаил Черняк, передает depo.

"Сегодня мы пересекли по одному показателю предел на 0,2%, касается коэффициента обнаружения заболеваемости", — заявил Черняк.

Чиновник добавил, что в регионе уже загружены 28% коек, выделенных для госпитализации больных коронавирусом (критический уровень – 65%).

"Пока мы находимся в стабильной ситуации", — говорит замглавы ОГА.

Стоит отметить, что за прошлые сутки в регионе коронавирус подтвердили у 205 детей.

В больницах находятся 1 308 больных с ковидом, 237 – с подозрением.

К аппаратам ИВЛ подключены 103 человека, в реанимациях из 326 коек заполнены 136 – около 42%.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения сделали предварительные прогнозы, когда может закончиться пандемия коронавирус. Как сообщил директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, специалисты предполагают, после "Омикрона" заболеваемость пойдет на спад.

Способствовать этому будет коллективный иммунитет и массовая вакцинация. Однако не исключено, что в конце 2022 года, коронавирус может вернуться. Но, врачи надеются, что смогут избежать пандемии.

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