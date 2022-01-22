Так, по состоянию на 22 января в Харьковской области выявлено 253 880 случаев коронавируса.
За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 1159 жителей Харьковской области.
Эти показатели являются рекордными за январь, об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
С начала пандемии на Харьковщине после осложнений от ковида умерли 6538 жителей, за сутки скончались 11 человек.
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К слову, учеников всех школ одной из областей Украины с 21 января отправили на дистанционное обучение - такое решение приняла местная власть.
В четверг, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области приняла решение о старте дистанционного обучения во всех школах региона с 21 января. Онлайн занятия вводят на две недели.
Отмечается, что прибегнуть к таким мерам заставил резкий скачок заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.
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