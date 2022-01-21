Предварительно установлено, что автомобиль «ЗАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «МАN».
ДТП произошло 21 января утром на автодороге «Мерефа-Лозовая-Павлоград».
В автобусе находились 25 пассажиров и водитель, к счастью, среди них пострадавших нет.
В результате ДТП травмы получили 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и 44-летний пассажир.
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Пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.
К слову, в Харькове в снежном заносе застряла 17-тонная фура - спасатели бросились на помощь водителю.
Так, 17-тонный грузовик Scania не смог самостоятельно проехать по одной из улиц.
На вызов о помощи слетелись спасатели, которые отбуксировали машину на расчищенную от снега дорогу.
"Фура застряла на осложненной для движения участке дороги по адресу: м. Харьков, вул. Плиточная 15/4", – уточнили в ГСЧС.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.