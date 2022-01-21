В Харьковской области столкнулись автомобиль и автобус - есть информация о пострадавших.

Предварительно установлено, что автомобиль «ЗАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «МАN».

ДТП произошло 21 января утром на автодороге «Мерефа-Лозовая-Павлоград».

В автобусе находились 25 пассажиров и водитель, к счастью, среди них пострадавших нет.

В результате ДТП травмы получили 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и 44-летний пассажир.

Пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

К слову, в Харькове в снежном заносе застряла 17-тонная фура - спасатели бросились на помощь водителю.

Так, 17-тонный грузовик Scania не смог самостоятельно проехать по одной из улиц.

На вызов о помощи слетелись спасатели, которые отбуксировали машину на расчищенную от снега дорогу.

"Фура застряла на осложненной для движения участке дороги по адресу: м. Харьков, вул. Плиточная 15/4", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

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