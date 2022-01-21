Как сообщили в Укргидрометцентре, с 22 января дня температурные показатели начнут снижаться, и стабильная морозная погода уже будет царить во всех регионах Украины.

Такая погода продержиться как минимум до середины следующей недели.

зима, люди, погода, снег

Будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем ​​в большинстве областей порывы 15-20 м/с".

В Харькове и области завтра, в субботу, 22 января, температура воздуха ночью будет около -11 градусов мороза, днем до -3 градусов ниже нуля.

Популярные статьи сейчас

Галкин показал Пугачеву, гуляющую под вечерним снегом: «Снегурочка Аллочка!»

Украинцам начали массово отключать электроэнергию: "Проверьте свои счета"

Проезд в Киеве может стать бесплатным, что известно: "А те, кто с пригорода будут платить больше?"

Украинцы взбунтовались против новой участницы «Мастер Шеф. Битва сезонов»: «Только не она»

Похудевшая Зарицкая из KAZKA затмила Осадчую: "Сашуля, ты просто..."
Показать еще

К слову, в Харьковской области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом - появилась статистика за прошлые сутки.

Так, вчера, 20 января в Харьковской области заболел 971 человек.

Также в регионе зарегистрировано 11 смертей от коронавируса, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Всего в Украине за вчерашние сутки зафиксировано 20 156 новых случаев ковида.

В частности, заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

коронавирус, больница, скорая помощь

Также мы писали ранее, что ковид с новой силой атаковал Харьковщину: 666 человек инфицировано, детали.

Как сообщала Politeka, человеку стало плохо в вагоне: трагедия произошла в метро Харькова, что известно.

Politeka сообщала, что Украину накрывает пятая волна вируса, таких цифр не было с ноября: новые данные