Как сообщили в Укргидрометцентре, с 22 января дня температурные показатели начнут снижаться, и стабильная морозная погода уже будет царить во всех регионах Украины.
Такая погода продержиться как минимум до середины следующей недели.
Будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с".
В Харькове и области завтра, в субботу, 22 января, температура воздуха ночью будет около -11 градусов мороза, днем до -3 градусов ниже нуля.
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К слову, в Харьковской области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом - появилась статистика за прошлые сутки.
Так, вчера, 20 января в Харьковской области заболел 971 человек.
Также в регионе зарегистрировано 11 смертей от коронавируса, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
Всего в Украине за вчерашние сутки зафиксировано 20 156 новых случаев ковида.
В частности, заболели 2464 ребенка и 429 медработников.
Также мы писали ранее, что ковид с новой силой атаковал Харьковщину: 666 человек инфицировано, детали.
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