В Харьковской области перемещаются фронтальные системы циклона "Ида" - в регионе ожидаются порывы ветра и осадки.

Как сообщили в Укргидрометцентре, с 22 января дня температурные показатели начнут снижаться, и стабильная морозная погода уже будет царить во всех регионах Украины.

Такая погода продержиться как минимум до середины следующей недели.

Будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем ​​в большинстве областей порывы 15-20 м/с".

В Харькове и области завтра, в субботу, 22 января, температура воздуха ночью будет около -11 градусов мороза, днем до -3 градусов ниже нуля.

К слову, в Харьковской области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом - появилась статистика за прошлые сутки.

Так, вчера, 20 января в Харьковской области заболел 971 человек.

Также в регионе зарегистрировано 11 смертей от коронавируса, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Всего в Украине за вчерашние сутки зафиксировано 20 156 новых случаев ковида.

В частности, заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

Также мы писали ранее, что ковид с новой силой атаковал Харьковщину: 666 человек инфицировано, детали.

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