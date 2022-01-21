Так, вчера, 20 января в Харьковской области заболел 971 человек.
Также в регионе зарегистрировано 11 смертей от коронавируса, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
Всего в Украине за вчерашние сутки зафиксировано 20 156 новых случаев ковида.
В частности, заболели 2464 ребенка и 429 медработников.
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К слову, учеников всех школ одной из областей Украины с 21 января отправляют на дистанционное обучение - такое решение приняла местная власть.
В четверг, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области приняла решение о старте дистанционного обучения во всех школах региона с 21 января. Онлайн занятия вводят на две недели.
Отмечается, что прибегнуть к таким мерам заставил резкий скачок заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.
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