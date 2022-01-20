На заправке в Харькове избили медиков скорой - в дело вмешалась полиция.

Так, 19 января в Харькове, вызов в скорую поступил от оператора автозаправочной станции.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В «скорую» позвонил оператор автозаправки и попросил принять вызов к молодому человеку.

Во время госпитализации пьяный парень начал неадекватно и агрессивно себя вести.

Мужчина ударил врача в лицо, а фельдшера по руке.

Медики вызвали на место происшествия полицию.

Ранее в Харькове в снежном заносе застряла 17-тонная фура - спасатели бросились на помощь водителю.

Так, 17-тонный грузовик Scania не смог самостоятельно проехать по одной из улиц.

На вызов о помощи слетелись спасатели, которые отбуксировали машину на расчищенную от снега дорогу.

"Фура застряла на осложненной для движения участке дороги по адресу: м. Харьков, вул. Плиточная 15/4", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, что в Харькове сбили курьера, мужчина беспомощно лежал на снегу: кадры с места.

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