Так, 19 января в Харькове, вызов в скорую поступил от оператора автозаправочной станции.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В «скорую» позвонил оператор автозаправки и попросил принять вызов к молодому человеку.
Во время госпитализации пьяный парень начал неадекватно и агрессивно себя вести.
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Медики вызвали на место происшествия полицию.
Ранее в Харькове в снежном заносе застряла 17-тонная фура - спасатели бросились на помощь водителю.
Так, 17-тонный грузовик Scania не смог самостоятельно проехать по одной из улиц.
На вызов о помощи слетелись спасатели, которые отбуксировали машину на расчищенную от снега дорогу.
"Фура застряла на осложненной для движения участке дороги по адресу: м. Харьков, вул. Плиточная 15/4", – уточнили в ГСЧС.
Напомним, что в Харькове сбили курьера, мужчина беспомощно лежал на снегу: кадры с места.
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