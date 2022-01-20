Как сообщают очевидцы, авария произошла на Новгородской улице.

Легковой автомобиль сбил курьера на мопеде. Мужчина лежал на проезжей части. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области столкнулись два автобуса - стало известно о пострадавших.

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Так, в Чугуевском районе столкнулись два рейсовых автобуса, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По предварительным данным, троих человек доставили в больницу с травмами и ушибами, еще трое отказались от госпитализации.

В полиции выясняют обстоятельства ДТП.

На месте работали следственно-оперативная группа Чугуевского райуправления.

полиция

Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии

Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.