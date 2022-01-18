Так, в Чугуевском районе столкнулись два рейсовых автобуса, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
По предварительным данным, троих человек доставили в больницу с травмами и ушибами, еще трое отказались от госпитализации.
В полиции выясняют обстоятельства ДТП.
На месте работали следственно-оперативная группа Чугуевского райуправления.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошла масштабная авария - столкнулось сразу пять автомобилей.
Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор одной из машин, которая попала в ДТП.
Как сообщили в полиции, водитель грузовика Tata двигался в сторону Балаклеи, вероятно, он пытался объехать Daewoo Lanos, новрезался в ВАЗ-2106.
От удара "шестерку" отбросило на встречку, а Lanos столкнулся с Kia Sportage и припаркованным на обочине Volkswagen Caddy.
Пострадал водитель "Жигулей" и двое его пассажиров - женщина и шестилетняя девочка.
Их срочно госпитализировали в больницу.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.