Информация об аварии начала появляться в соцсетях.

Так, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Шевченко в районе МРЭО.

Известно, что на этом участке дороги столкнулись микроавтобус Volkswagen и машина такси Chevrolet.

Все подробности аварии устанавливают сотрудники полиции.

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Появилось видео момента аварии в Харькове:

К слову, в Харьковской области произошла масштабная авария - столкнулось сразу пять автомобилей.

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор одной из машин, которая попала в ДТП.

Как сообщили в полиции, водитель грузовика Tata двигался в сторону Балаклеи, вероятно, он пытался объехать Daewoo Lanos, новрезался в ВАЗ-2106.

От удара "шестерку" отбросило на встречку, а Lanos столкнулся с Kia Sportage и припаркованным на обочине Volkswagen Caddy.

Пострадал водитель "Жигулей" и двое его пассажиров - женщина и шестилетняя девочка.

Их срочно госпитализировали в больницу.

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Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии

Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.