В Харьковской области произошла масштабная авария - столкнулось сразу пять автомобилей.

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор одной из машин, которая попала в ДТП.

Как сообщили в полиции, водитель грузовика Tata двигался в сторону Балаклеи, вероятно, он пытался объехать Daewoo Lanos, новрезался в ВАЗ-2106.

От удара "шестерку" отбросило на встречку, а Lanos столкнулся с Kia Sportage и припаркованным на обочине Volkswagen Caddy.

Пострадал водитель "Жигулей" и двое его пассажиров - женщина и шестилетняя девочка.

Их срочно госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области автомобиль упал с моста в реку - в сети появились фото с места.

Так, под Купянском, что в Харьковской области, автомобиль KIA с мужчиной и женщиной, упал с моста в реку.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, авто вытащили из реки, у него сработали все подушки безопасности.

К счастью, водитель и пассажир отделались испугом и легкими царапинами.

Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

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