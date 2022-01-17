В Харьковской области из закрытой неотапливаемой квартиры забрали 4 детей, которые были дома без родителей.

Как сообщили в Отделе Ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, неизвестный сообщил о том, что в квартире в селе Подсреднее Купянского района области находятся малолетние дети.

Кроме того, он добавил, что дети сидят закрытой квартире, без ухода взрослых, а квартира без отопления.

Правоохранители установили прибывшие на вызов установили, что дети находятся без взрослых в холодной квартире.

В доме было грязно, холодно и не было продуктов питания.

Комиссией по делам детей было принято решение об изъятии 4 малолетних мальчиков.

Сейчас дети находятся в Великобурлукской центральной больнице.

К слову, в Харьковской области горе-мать больше недели не пускала домой 11-летнюю дочь.

Полицейские и социальные работники выехали пообщаться с матерью ребенка, но та отказалась разговаривать, а свой поступок не пыталась объяснить.

Ребенка временно направили в Харьковскую областную детскую больницу.

Женщину готовы привлечь ответственности и решается вопрос о лишении ее родительских прав.

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