В Харьковской области горе-мать больше недели не пускала домой 11-летнюю дочь.

11-летняя девочка искала, где переночевать у бывшего сожителя матери.

В Нацполиции сообщили, что к полицейским обратились педагоги местной гимназии.

Выяснилось, что мать больше недели не пускала дочь домой.

Полицейские и социальные работники выехали пообщаться с матерью ребенка, но та отказалась разговаривать, а свой поступок не пыталась объяснить.

Ребенка временно направили в Харьковскую областную детскую больницу.

Женщину готовы привлечь ответственности и решается вопрос о лишении ее родительских прав.

К слову, в Харькове подтвердили первый случай штамма коронавирусной инфекции "Омикрон".

Как сообщил директор департамента охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации Максим Хаустов, в Харьковской области подтвердили первые случаи "Омикрон".

"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон". 14 января мы направили 30 проб в Киев, уже есть результат. Сейчас примерно 40% — это штамм "Омикрон", - заявил чиновник.

Чиновник сообщил, сегодня, 17 января, занято 25% коек в больницах первой волны.

Также мы писали ранее, что тысяча за вакцинацию: встревоженным украинцам разъяснили, надо ли ее задекларировать до 31 марта.

Как сообщала Politeka, ситуация с ковидом на Харьковщине ухудшается: число больных резко увеличилось, сводка

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.