11-летняя девочка искала, где переночевать у бывшего сожителя матери.
В Нацполиции сообщили, что к полицейским обратились педагоги местной гимназии.
Выяснилось, что мать больше недели не пускала дочь домой.
Полицейские и социальные работники выехали пообщаться с матерью ребенка, но та отказалась разговаривать, а свой поступок не пыталась объяснить.
Ребенка временно направили в Харьковскую областную детскую больницу.
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Женщину готовы привлечь ответственности и решается вопрос о лишении ее родительских прав.
К слову, в Харькове подтвердили первый случай штамма коронавирусной инфекции "Омикрон".
Как сообщил директор департамента охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации Максим Хаустов, в Харьковской области подтвердили первые случаи "Омикрон".
"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон". 14 января мы направили 30 проб в Киев, уже есть результат. Сейчас примерно 40% — это штамм "Омикрон", - заявил чиновник.
Чиновник сообщил, сегодня, 17 января, занято 25% коек в больницах первой волны.
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