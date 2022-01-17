Так, под Купянском, что в Харьковской области, автомобиль KIA с мужчиной и женщиной, упал с моста в реку.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, авто вытащили из реки, у него сработали все подушки безопасности.
К счастью, водитель и пассажир отделались испугом и легкими царапинами.
Ранее в Харьковской области бензовоз слетел в кювет - в сети появились фото с места ДТП.
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Так, вечером, 14 января, на выезде в Малой Рогани под Харьковом взлетел в кювет бензовоз.
К счастью, автомобиль с горючей смесью не загорелся.
"Водитель говорит, что трасса как стекло, машина не тормозит", - сообщают очевидцы в сети.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
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