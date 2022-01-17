В Харькове подтвердили первый случай штамма коронавирусной инфекции "Омикрон".

Как сообщил директор департамента охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации Максим Хаустов, в Харьковской области подтвердили первые случаи "Омикрон".

"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон". 14 января мы направили 30 проб в Киев, уже есть результат. Сейчас примерно 40% — это штамм "Омикрон", - заявил чиновник, передает "Харьков тудей".

Чиновник сообщил, сегодня, 17 января, занято 25% коек в больницах первой волны.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области медики километр везли пациента с переломом на тележке.

Как сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф, бригада медиков прошла пешком более километра, чтобы найти больного.

Его разыскали по адресу, который не указали при вызове.

Проведя осмотр, медики поставили диагноз закрытый перелом голени и растяжение связок.

Из-за непогоды машина скорой не смогла проехать к больному, поэтому медики взяли у хозяев дома тележку и на ней довезли пациента до "скорой".

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