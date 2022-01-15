Так, вчера вечером, 14 января, на выезде в Малой Рогани под Харьковом взлетел в кювет бензовоз.
К счастью, автомобиль с горючей смесью не загорелся.
"Водитель говорит, что трасса как стекло, машина не тормозит", - сообщают очевидцы в сети.
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К слову, харьковчане жалуются на недостаточное количество транспорта - жители обратились к местным властям.
Так, жители района около завода "Коммунар" в Харькове жалуются на нехватку транспорта.
Петиция с просьбой к мэрии повлиять на эту ситуация зарегистрирована на сайте горсовета.
"Прошу вас вернуть троллейбус №17, уменьшить интервал движения троллейбуса №12: один на маршруте - это издевательство. Нужны современные городские, а не хамовитые перевозчики маршрутного такси №241. Невозможно проживать на территории пос.
Коммунар, транспорт не ходит, а на территории расположен институт, онкологический центр. Почему жители Коммунара должны страдать", - жалуется автор петиции.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.