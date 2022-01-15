В Харькове ветер разорвал флаг на самом высоком флагштоке города - в соцсетях начали публиковать фото.

Так, днем из-за прогноза синоптиков о непогоде флаг приспустили, но это его не спасло.

Порывы ветра оказались намного сильнее ожидаемого, сообщили в "Харьковзеленстрой".

"В связи с этим флаг в кратчайшее время будет заменен на новый. И поднят как только позволят погодные условия", — заявили в ведомстве.

Утром, 15 января, коммунальщики повесили на стелу запасной флаг, сообщили в телеграм-канале "Труха".

К слову, В Харькове не смог приземлиться самолет из Египта - пилот сделал несколько кругов над городом.

Самолет Шарм-эль-Шейх – Харьков не смог совершить посадку и приземлился в Киеве.

Согласно указанной информации, самолет рейса QU 5532 сделал несколько кругов над Харьковом и направился в Киев, где приземлился около 21:54.

В Харькове на него ожидали в 20:30.

Кроме того, почти на 1,5 часа опаздал рейс из Харькова - самолет должен был вылететь в 21:20, но отправился в 22: 45.

Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.

Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии

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