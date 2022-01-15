В Харькове не смог приземлиться самолет из Египта - пилот сделал несколько кругов над городом.

Самолет Шарм-эль-Шейх – Харьков не смог совершить посадку и приземлился в Киеве.

Об этом стало известно из сервиса Flightradar24.

Согласно указанной информации, самолет рейса QU 5532 сделал несколько кругов над Харьковом и направился в Киев, где приземлился около 21:54.

В Харькове на него ожидали в 20:30.

Кроме того, почти на 1,5 часа опаздал рейс из Харькова - самолет должен был вылететь в 21:20, но отправился в 22: 45.

Напомним, что синоптики предупреждали харьковчан о непогоде.

В Харьковской области 14-15 января усилился ветер - синоптики прогнозируют снег и дождь.

Погода изменилась в результате циклона "Фамке", сообщили в Харьковском региональном гидрометцентре.

По данным синоптиков, в Харькове и области усилится ветер до 27 м/с.

Будет облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег.

Днем мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица.

Ветер западный, ночью 7-12 м/с, днем порывы до 25-27 м/с.

Также ожидается повышение температуры воздуха: ночью от -8 до -13°C, днем от -1°C до +4°C.

Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.

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