Самолет Шарм-эль-Шейх – Харьков не смог совершить посадку и приземлился в Киеве.
Об этом стало известно из сервиса Flightradar24.
Согласно указанной информации, самолет рейса QU 5532 сделал несколько кругов над Харьковом и направился в Киев, где приземлился около 21:54.
В Харькове на него ожидали в 20:30.
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Кроме того, почти на 1,5 часа опаздал рейс из Харькова - самолет должен был вылететь в 21:20, но отправился в 22: 45.
Напомним, что синоптики предупреждали харьковчан о непогоде.
В Харьковской области 14-15 января усилился ветер - синоптики прогнозируют снег и дождь.
Погода изменилась в результате циклона "Фамке", сообщили в Харьковском региональном гидрометцентре.
По данным синоптиков, в Харькове и области усилится ветер до 27 м/с.
Будет облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег.
Днем мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица.
Ветер западный, ночью 7-12 м/с, днем порывы до 25-27 м/с.
Также ожидается повышение температуры воздуха: ночью от -8 до -13°C, днем от -1°C до +4°C.
Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.
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