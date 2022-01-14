Так, жители района около завода "Коммунар" в Харькове жалуются на нехватку транспорта.
Петиция с просьбой к мэрии повлиять на эту ситуация зарегистрирована на сайте горсовета.
"Прошу вас вернуть троллейбус №17, уменьшить интервал движения троллейбуса №12: один на маршруте - это издевательство. Нужны современные городские, а не хамовитые перевозчики маршрутного такси №241. Невозможно проживать на территории пос. Коммунар, транспорт не ходит, а на территории расположен институт, онкологический центр. Почему жители Коммунара должны страдать", - жалуется автор петиции.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области пожилая женщина попала под электричку - полиция проводит расследование.
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
Ушла вслед за мужем: остановилось сердце жены Андрея Мягкова, детали
По Киеву пронеслась волна циничных нападений на женщин: атакуют на улицах и вывозят в лес
Анджелина Джоли взбудоражила внешностью в узких джинсах на отдыхе с дочерью: кадры с прогулки
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
В поселке Кегичевка 58-летняя женщина попала под электричку, сообщается в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.
Женщина от полученных травм скончалась на месте.
Задержка движения поездов на данном участке составила 1 час 50 минут.
Причины трагедии неизвестны. Полиция проводит расследование.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.