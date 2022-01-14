Как сообщают СМИ, сейчас известно о трех пострадавших, среди травмированных-ребенок.
Авария произошла около 9: 40 между селами Задонецкое и Лиман, сообщил представитель спасателей Харьковщины Евгений Василенко.
По данным Василенко, столкнулись автомобили ВАЗ-2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и грузовик Tata.
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"Пятерых осмотрели, четверо пострадали, троих доставили в больницу. У женщины черепно-мозговая травма, тяжелая травма, муж и ребенок – средней степени тяжести», – заявил директор Центра экстренной помощи Виктор Забашта.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.