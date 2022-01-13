Погода изменится в результате циклона "Фамке", сообщили в Харьковском региональном гидрометцентре.
По данным синоптиков, в Харькове и области вечером 14 января усилится ветер до 27 м/с.
Будет облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег.
Днем мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица.
Ветер западный, ночью 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с, вечером усиление до 25-27 м/с.
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Также ожидается повышение температуры воздуха: ночью от -8 до -13°C, днем от -1°C до +4°C.
Ранее сообщалось, что в Харькове наблюдали необычное атмосферное явление - кадры опубликовал очевидец в сети.
13 января утром в Харькове было около -15 градусов ниже нуля.
Зимнее явление появляется в сильные морозы, но это не радуга, а разновидность гало (от французского halo и греческого halos — световое кольцо вокруг Солнца или Луны).
Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.