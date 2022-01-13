В Харьковской области 14 января усилится ветер - синоптики прогнозируют снег и дождь.

Погода изменится в результате циклона "Фамке", сообщили в Харьковском региональном гидрометцентре.

По данным синоптиков, в Харькове и области вечером 14 января усилится ветер до 27 м/с.

Будет облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег.

Днем мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица.

Ветер западный, ночью 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с, вечером усиление до 25-27 м/с.

Также ожидается повышение температуры воздуха: ночью от -8 до -13°C, днем от -1°C до +4°C.

Ранее сообщалось, что в Харькове наблюдали необычное атмосферное явление - кадры опубликовал очевидец в сети.

13 января утром в Харькове было около -15 градусов ниже нуля.

Зимнее явление появляется в сильные морозы, но это не радуга, а разновидность гало (от французского halo и греческого halos — световое кольцо вокруг Солнца или Луны).

Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.

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