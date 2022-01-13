В Харькове наблюдали необычное атмосферное явление - кадры опубликовал очевидец в сети.

Сегодня утром в Харькове было около -15 градусов ниже нуля.

Зимнее явление появляется в сильные морозы, но это не радуга, а разновидность гало (от французского halo и греческого halos — световое кольцо вокруг Солнца или Луны).

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошел неприятный инцидент из-за непогоды - фура не могла сдвинуться с места.

Инцидент произошел на проспекте Московском.

На скользкой дороге застрял грузовой автомобиль Volvo, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Тяжелая фура не могла рушить с места из-за гололеда.

Спасатели прибывшие на место с помощью специальной техники оттащили грузовик на безопасный участок дороги.

Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.

Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии

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