Сегодня утром в Харькове было около -15 градусов ниже нуля.
Зимнее явление появляется в сильные морозы, но это не радуга, а разновидность гало (от французского halo и греческого halos — световое кольцо вокруг Солнца или Луны).
Видео можно увидеть здесь.
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Ранее сообщалось, что в Харькове произошел неприятный инцидент из-за непогоды - фура не могла сдвинуться с места.
Инцидент произошел на проспекте Московском.
На скользкой дороге застрял грузовой автомобиль Volvo, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Тяжелая фура не могла рушить с места из-за гололеда.
Спасатели прибывшие на место с помощью специальной техники оттащили грузовик на безопасный участок дороги.
Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.