В Харьковской области сегодня, 12 января, произошла смертельная авария - три человека погибли и двое детей пострадали.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля "KIA" двигался со стороны Дергачев в направлении Белгородского шоссе.

Он допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси "Toyota Camry" под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка такси.

Появилась информация о том, что погибший таксист вез свою жену и детей.

«Арендованный автомобиль водитель использовал в личных целях, перевозил свою семью» - заявил директор службы такси Руслан Сайфулин.

Компания окажет финансовую помощь в ритуальных услугах и в лечении детей, которые остались сиротами и сейчас находятся в больнице.

Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

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