Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля "KIA" двигался со стороны Дергачев в направлении Белгородского шоссе.
Он допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси "Toyota Camry" под управлением 31-летнего мужчины.
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка такси.
Появилась информация о том, что погибший таксист вез свою жену и детей.
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«Арендованный автомобиль водитель использовал в личных целях, перевозил свою семью» - заявил директор службы такси Руслан Сайфулин.
Компания окажет финансовую помощь в ритуальных услугах и в лечении детей, которые остались сиротами и сейчас находятся в больнице.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
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