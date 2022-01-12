В Харькове произошел неприятный инцидент из-за непогоды - фура не могла сдвинуться с места.

Инцидент произошел на проспекте Московском.

На скользкой дороге застрял грузовой автомобиль Volvo, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Тяжелая фура не могла рушить с места из-за гололеда.

Спасатели прибывшие на место с помощью специальной техники оттащили грузовик на безопасный участок дороги.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на Окружной - погибли 3 человека и пострадали 2 детей.

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia. Пострадали двое детей в возрасте 2-3 года.

Дети отправлены в 4-ю «неотложку, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Двое детей – мальчик и девочка – госпитализированы. Два-три года им. Погибшие – взрослые. Женщина и двое мужчин", - рассказал руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашта.

На месте работают спасатели, они с помощью специальных инструментов достали тела погибших для проведения следственных действий.

Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.

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