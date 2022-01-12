ДТП произошло на Окружной - погибли 3 человека и пострадали 2 детей.

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia. Пострадали двое детей в возрасте 2-3 года.

Дети отправлены в 4-ю «неотложку, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Двое детей – мальчик и девочка – госпитализированы. Два-три года им. Погибшие – взрослые. Женщина и двое мужчин", - рассказал руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашта.

На месте работают спасатели, они с помощью специальных инструментов достали тела погибших для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, на 480-ом км автомобильной трассы «Харьков - Симферополь» произошло смертельное ДТП.

30-летняя украинка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и врезелась в автомобиль «Ssang Yong Rexton», за рулем которого сидел житель Харькова.

Водитель Ssang Yong погиб на месте аварии, пассажиры – 31-летняя жена погибшего и ее 16-летний брат были госпитализированы, они находятся в реанимационном отделении.

Начато уголовное производство.

Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.

Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии

Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.