В результате ДТП погибли водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia. Пострадали двое детей в возрасте 2-3 года.
Дети отправлены в 4-ю «неотложку, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Двое детей – мальчик и девочка – госпитализированы. Два-три года им. Погибшие – взрослые. Женщина и двое мужчин", - рассказал руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашта.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Ценник из ресторана в Буковеле вызвал бурную реакцию в Сети: "Лучше пять раз в Европу съездить"
"Я обалдел": Тарапата эмоционально высказался о разрыве Огневич с победителем "Холостячки"
Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом: "Что вы видите?"
"Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников: "Без Клопотенко..."
На месте работают спасатели, они с помощью специальных инструментов достали тела погибших для проведения следственных действий.
Ранее сообщалось, на 480-ом км автомобильной трассы «Харьков - Симферополь» произошло смертельное ДТП.
30-летняя украинка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и врезелась в автомобиль «Ssang Yong Rexton», за рулем которого сидел житель Харькова.
Водитель Ssang Yong погиб на месте аварии, пассажиры – 31-летняя жена погибшего и ее 16-летний брат были госпитализированы, они находятся в реанимационном отделении.
Начато уголовное производство.
Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.