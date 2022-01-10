Пограничники задержали в горах на Закарпатье харьковчанина, который пытался незаконно пересечь границу Польши.

41-летнего жителя Харькова задержали возле села Верховина Бистра, что в Ужгородском районе.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пограничники увидели, что неизвестный приближается к госгранице.

Мужчину задержали

Выяснилось, он пешком шел в Польшу на заработки.

Харьковчанин до границы доехал разными видами транспорта. Из Волосянки на Закарпатье шел пешком.

Задержанному инкриминируют попытку незаконно пересечь государственную границу Украины.

В ближайшее время его дело направят на рассмотрение в суд.

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