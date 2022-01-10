41-летнего жителя Харькова задержали возле села Верховина Бистра, что в Ужгородском районе.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пограничники увидели, что неизвестный приближается к госгранице.

Мужчину задержали

Выяснилось, он пешком шел в Польшу на заработки.

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Харьковчанин до границы доехал разными видами транспорта. Из Волосянки на Закарпатье шел пешком.

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Задержанному инкриминируют попытку незаконно пересечь государственную границу Украины.

В ближайшее время его дело направят на рассмотрение в суд.

К слову, в Харьковской области нашли опасную находку - на место прибыли спасатели и пиротехники.

Так, на Харьковщине из реки достали минометную мину, ее нашли возле Чугуева.

Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

В реке Северский Донец саперы нашли минометную мину - ее со дна подняли саперы-водолазы группы подводного разминирования.

К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации

Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".

Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.