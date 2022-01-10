Так, травмы 63-летний харьковчанин получил по неосторожности, во время работы с бензопилой, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Пострадавшему мужчине вызвали скорую, но из-за плохой погоды и гололеда медики не смогли оперативно доехать к пациенту.
На помощь врачам приехали спасатели.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области на этой неделе ожидаются сильные морозы - синоптики дали прогноз.
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Погодные условия в регионе определит малоподвижный атмосферный фронт.
В понедельник, 10 января, ожидается мокрый снег, морось. На дорогах будет гололедица. Ночью прогнозируют до 4 градусов мороза.
Во вторник, 11 января, ночью ожидается до 7 градусов мороза, днем - до -5 градусов.
12 января днем будет небольшой снег, гололедица. Ночью от -6 до -11 градусов, днем - от -2 до -7.
В четверг, 13 января, днем местами будет небольшой снег. Ночью прогнозируют до -13 градусов, днем - до -7.
В пятницу, 14 января,будет без существенных осадков. Ночью обещают до 17 градусов мороза, днем - до 5 градусов мороза.
Напомним, что улицы Харькова превратились в каток: кадры стихийного бедствия
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.