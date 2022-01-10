В Харьковской области мужчина порезал себе ноги бензопилой - на место ЧП слетелись медики.

Так, травмы 63-летний харьковчанин получил по неосторожности, во время работы с бензопилой, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Пострадавшему мужчине вызвали скорую, но из-за плохой погоды и гололеда медики не смогли оперативно доехать к пациенту.

На помощь врачам приехали спасатели.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на этой неделе ожидаются сильные морозы - синоптики дали прогноз.

Погодные условия в регионе определит малоподвижный атмосферный фронт.

В понедельник, 10 января, ожидается мокрый снег, морось. На дорогах будет гололедица. Ночью прогнозируют до 4 градусов мороза.

Во вторник, 11 января, ночью ожидается до 7 градусов мороза, днем - до -5 градусов.

12 января днем будет небольшой снег, гололедица. Ночью от -6 до -11 градусов, днем - от -2 до -7.

В четверг, 13 января, днем местами будет небольшой снег. Ночью прогнозируют до -13 градусов, днем - до -7.

В пятницу, 14 января,будет без существенных осадков. Ночью обещают до 17 градусов мороза, днем - до 5 градусов мороза.

Напомним, что улицы Харькова превратились в каток: кадры стихийного бедствия

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".

Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.